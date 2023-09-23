Власти Австралии поддерживают требование Президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН. Как сообщает Bloomberg, об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, призвав к дальнейшим реформам в организации.

«Мы должны требовать большего от постоянных членов, включая ограничения на использование вето. Россия каждый день насмехается над ООН, продолжая свое незаконное и аморальное вторжение в Украину», — заявила Пенни Вонг в своей речи перед Генеральной Ассамблеей ООН.

В среду, 20 сентября, Владимир Зеленский заявил членам Совета Безопасности ООН, что право вето, которым обладает Москва, мешает Совбезу ООН адекватно реагировать на российское вторжение в Украину. Совет Безопасности состоит из 15 членов, из которых пять имеют право вето: Китай, Россия, Франция, Великобритания и США.

«Мы должны обеспечить большее представительство как постоянных, так и непостоянных членов из Африки, Латинской Америки и Азии, включая постоянные места для Индии и Японии», — отметила Вонг. Она также отметила, что Австралия стремится получить место в Совете Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год.

По словам Вонг, ООН обладает малым количеством конкретных механизмов для предотвращения военных конфликтов. Она также призвала обратить внимание на напряженность в Южно-Китайском море и продолжающееся развитие ядерного вооружения Северной Кореей. По ее словам, эти вызовы также являются наиболее острыми за последние десятилетия и требуют более активного внимания к предотвращению конфликтов. (moscowtimes.ru)