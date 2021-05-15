Авиаудар ВВС Израиля обрушил здание в Газе, где размещались международные СМИ

Израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, сообщил РИА Новости источник.
Ранее местные источники сообщили РИА Новости, что Израиль сделал «предупреждение», что в течение следующего часа его силы атакуют здание, в котором расположены офисы телеканала Al-Jazeera, агентства Ассошиэйтед Пресс и других международных СМИ в секторе Газа.
«ВВС Израиля полностью разрушили в городе Газа высотное здание «аль-Джала», в котором размещались ряд международных СМИ, таких как Ассошиэйтед Пресс и Al-Jazeera», — заявил источник агентства.