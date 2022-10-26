«Сегодня утром произошла авария на магистральном водопроводе диаметром 1 400 мм, соединяющем центральные водохранилища «+ 52 Алатава» и «+ 82 Запад».

Как сообщает АПА, об этом заявил руководитель сектора по связям с общественностью ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, на водохранилище «+ 52 Алатава» были отключены насосы, на место происшествия привлечены аварийные бригады и спецтехника Бакинского управления водоканала и Управления водоканала Ясамальского района:

«В связи с аварией на магистральном водопроводе будут введены ограничения на подачу питьевой воды в некоторые участки Ясамальского и Сабаильского районов. О ходе работ будет предоставлена дополнительная информация».