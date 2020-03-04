Асад сообщил, что выборы в парламент Сирии состоятся в установленные сроки

Выборы в Народный совет (однопалатный парламент) Сирии, запланированные на 13 апреля, состоятся, несмотря ни на что. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия-24», фрагмент которого показан в среду.

«Есть конституция и мы, государство, живущее по конституции. Мы не подчиняемся угрозам Запада и не следуем пожеланиям Запада. Мы не подчиняемся ничему, кроме конституции. Нам несколько раз было предложено отложить выполнение требований, предусмотренных ею относительно президента или парламента. И мы отвергли их в период войны. Выборы депутатов… состоятся в установленные сроки, несмотря ни на что», — сказал Асад.

В состав законодательного органа войдут 250 депутатов, они будут избраны прямым голосованием на четыре года.