Асад: большинство арабских стран восстановили отношения с Сирией

Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, однако сделали это без огласки, опасаясь давления Запада, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент Сирии Башар Асад.
«Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, но не публично, опасаясь давления. Эти страны выразили свою поддержку Сирии и пожелали, чтобы мы победили терроризм. Однако западное давление и, в частности, американское, вынудили эти страны оставаться на расстоянии и не открывать свои посольства в Сирии, особенно государства Персидского залива», — сказал сирийский лидер.
Посольство временного правительства Ливии во вторник возобновило работу в столице Сирии Дамаске впервые с 2012 года.(РИА Новости)