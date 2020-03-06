Асад: большинство арабских стран восстановили отношения с Сирией

«Большинство арабских стран восстановили свои отношения с Сирией, но не публично, опасаясь давления. Эти страны выразили свою поддержку Сирии и пожелали, чтобы мы победили терроризм. Однако западное давление и, в частности, американское, вынудили эти страны оставаться на расстоянии и не открывать свои посольства в Сирии, особенно государства Персидского залива», — сказал сирийский лидер.