Происходит неизбежное. Простой расчет, понимание нереальности изменения нового статуса-кво, сложившегося в регионе Южного Кавказа после победы Азербайджана в 44-дневной войне, а также ужасающие экономические проблемы Армении вынуждают политиков из РА выступать с правильными, разумными заявлениями. По сути, запущен процесс превращения вчерашних «ястребов» в «голубей мира».

И вот уже в роли «голубя мира» решил выступить Арам Саркисян. Это премьер-министр Армении в 1999—2000 годах, брат убитого в результате теракта в армянском парламенте в ноябре 1999 года Вазгена Саркисяна. Того самого, который с оружием в руках участвовал в оккупации азербайджанских земель. Вазген Саркисян был председателем добровольческого союза «Еркрапа», дважды избирался министром обороны РА. Он был удостоен не только звания «Национальный герой Республика Армения», но и был назван «Героем Арцаха». Его именем названы улицы не только в Ереване и иных городах РА, но и в оккупированном Ханкенди. Перечисляю все это, чтобы максимально точно описать, кем был Вазген Саркисян и кем, соответственно, является Арам Саркисян. Понятное дело, что оба Саркисяна всегда выступали с провокационных позиций, отметая любое сотрудничество с Азербайджаном.

Да, в поражении РА в 44-дневной войне Арам Саркисян предпочел обвинять… Россию. Он вообще является ее давним критиком. Но после 44-дневной войны он буквально «слетел с катушек».

«Будучи нашим стратегическим партнером, Россия не предприняла никаких шагов, чтобы положить конец этой войне. И мы с этой Россией? С Россией, у которой нет технологий, чьи президенты не сменяются в течение 30 лет, где нет демократии, у которой нет финансовых средств, а есть проблемы с инвестициями, и мы полностью возлагаем наши надежды на такую Россию? Что нас здесь ждет? Наши ожидания здесь очень туманны», — сетовал он в одном из своих интервью.

Логика, что и говорить, «железная». Очевидно же, что у России не было никакого права вмешиваться в 44-дневную войну, которая проходила на признанных РФ и всем остальным миром территориях Азербайджана. Ни одного дня, часа, минуты война не велась на территории Армении. Хотя, с территории РА обстреливались Гянджа, Барда, Мингячевир. Таким образом руководство РА хотело вынудить Азербайджан на ответные удары по Армении. Они просчитались. Азербайджан ответил иначе, разгромив армянскую армию в Карабахе. И, соответственно, создав новый статус-кво. Которому отчаянно пытались сопротивляться армянские «реваншисты», но даже в их рядах, как видим, наметились разброд и шатания. И вот уже мы слышим, как тот же Арам Саркисян «прозрел» до такой степени, что заявил — ввод в эксплуатацию участка железной дороги Горадиз – Мегри – Ордубад – Джульфа – Ерасх (Араздеен) принесет в Армению весьма серьезные инвестиции.

Напомню, что 16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил достигнутую на встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи и Брюсселе договоренность о строительстве участка железной дороги Горадиз – Мегри – Ордубад – Джульфа – Ерасх (Араздейен). В связи с чем поручил начать подготовительные работы для строительства на ее армянских участках. По его словам, Армения и Азербайджан планируют завершить строительство в течение 2-3 лет.

Согласно предварительным расчетам Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, восстановление железной дороги на территории Армении обойдется в более $226 млн. $221 млн необходимы на восстановление 45-километрового участка в Мегри, еще $5 млн – на восстановление километрового участка в Ерасхе. Где Армения найдет эти деньги, вопрос очень интересный.

Но не менее интересно слышать поразительно миролюбивые и конструктивные заявления политиков из страны, которая более четверти века держала наши территории под оккупацией. «Понятно, что участок на территории Армении придется восстанавливать практически с нуля, поскольку рельсы и шпалы были разобраны еще в 2000-х и проданы в Иран. В короткий период моего премьерства я выступил против подобного «бизнеса», запретив продажу, после чего столкнулся с серьезным недовольством тогдашнего президента Роберта Кочаряна», — заметил бывший премьер.

Это правда. Вот и бывший председатель Мегринского райисполкома в 1987-1990 годах, секретарь Народной партии Армении, экс-депутат Григор Арутюнян в эфире Русарминфо рассказал о состоянии железных дорог на юге Армении — в районе Мегри. По его словам, железной дороги на этом участке фактически не существует – рельсы были разобраны бывшими властями Армении в 2000-х. Они, кстати, что забавнее всего, громче всех сопротивляются процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, как и между Арменией и Турцией.

Тем забавнее констатировать, что Арам Саркисян, еще вчера бывший по одну сторону баррикад со сторонниками жесткой линии и политики «ни пяди захваченной земли Азербайджану», стал вдруг таким конструктивным. Он уже утверждает, что ввод в эксплуатацию участка железной дороги Горадиз – Мегри – Ордубад – Джульфа – Ерасх (Араздейен) интересен не только непосредственным участникам, но и для потенциальных инвесторов, что, на его взгляд, является залогом осуществления в будущем немалых инвестиций в армянскую экономику.

По мнению Саркисяна, как правило, любые территории на которых работают железные дороги, всегда вызывают интерес инвесторов. И иностранные инвесторы будут инвестировать в Армению хотя бы потому, что данная инфраструктура будет связывать 80-миллионные рынки Турции и Ирана. Нет, ну молодец! Может, когда хочет. Ровно тоже, уверен, в будущем можно будет сказать о все большем количестве армянских политиков. Процесс превращения «ястребов» в «голубей мира» набирает обороты.