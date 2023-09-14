Писать (с ударением на последнем слоге) — не мешки ворочать. Многие армянские СМИ давно пытаются опровергнуть эту аксиому и безуспешность прежних потуг их никак не останавливает от совершения новых ошибок. Вот и газета «Грапарак» решила пуститься в поиски черной кошки в темной комнате, игнорируя то обстоятельство, что ее там и вовсе нет.

«Российский Красный Крест 11 сентября привез в Степанакерт через Агдам один грузовик с гуманитарной помощью, что было сделано с предварительным условием о том, что Лачинская дорога, закрытая девять месяцев назад, должна открыться в течение 24 часов, однако, по положению на вчерашний день, Азербайджан нарушил договоренность», — утверждает данное издание.

Как видим, они упрямо называют Степанакертом азербайджанский город Ханкенди. Соответственно, они отказываются принимать всерьез заявление своего же премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Проще говоря, даже СМИ РА понимают, что между словами Пашиняна и его действиями — дистанция огромного размера.

Идем далее. «Российская сторона уже несколько дней ведет переговоры с Азербайджаном относительно выполнения взятых на себя обязательств. Однако нам сказали, что Азербайджан не согласен на перевозку крупногабаритных грузов и хочет договориться о транспортировке грузов в Степанакерт и посредством Красного Полумесяца. Баку ставит условие: сколько въезжает через Агдам, столько же и через Лачин. Миротворцы сказали нашим о том, что делают все для того, чтобы Азербайджан выполнил договоренность, поскольку это, в первую очередь, бьет по их репутации», — отмечает армянское издание.

Вот так, легко и просто, фантазии выдаются за «факты». Ссылки на каких-то таинственных, не названных по имени и воинскому званию российских миротворцев — все это может повысить тираж издания, но крайне далеко от реальности. Истина же настолько проста, что за нее даже обидно. И начать тут нужно с напоминания о том, что карабахские сепаратисты пару дней просто не пропускали даже российский гуманитарный груз. Потом пропустили, но в самой РА начали иронизировать над его содержимым. Причем настолько остро, что возбудилась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посчитала недопустимыми и постыдными уничижительные публикации «в некоторых армянских пабликах, касающиеся состава груза». «Мы видели и то, как ряд нечистоплотных, я не скажу журналистов, но информационщиков, которые посчитали для себя возможным, каким-то образом обесценить и этот российский вклад», — заявила М.Захарова.

Только этих фактов достаточно, чтобы понять, насколько нелепым является предположение издания «Грапарак» о том, что российская сторона имеет какие-то претензии к Азербайджану. Она их в принципе иметь не может. Потому, что российские миротворцы временно находятся на нашей территории. Главное словосочетание тут — на нашей территории. Где, соответственно, действуют наши законы.

И умозаключения о том, что на азербайджанской земле временно там размещенные российские миротворцы могут что-то требовать у нашей страны — бред сивой кобылы. Требовать может Азербайджан. У Армении. Много чего, начиная от прекращения финансирования из госбюджета РА тех самых карабахских сепаратистов, что перекрыли доступ в Ханкенди азербайджанского гуманитарного груза, отправленного по Агдамской дороге.

Что до Лачинской дороги, то она будет открыта только тогда, когда так решит официальный Баку. И только после того, как активно и регулярно заработает Агдамская дорога. И пропуск гуманитарных грузов из Азербайджана в Ханкенди — первый шаг в этом направлении. Соответственно, это Азербайджан ждет от армянской стороны выполнения конкретных действий, а не наоборот. Чтобы не писала газета «Грапарак», как бы там не пытались продавать читателям мыльные пузыри.