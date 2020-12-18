Армяне повторяют ошибки арабов в Шестидневной войне — Исторические параллели

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите глав СНГ, сделал ряд важных заявлений. Он указал, что говорить о карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени. И это был четкий сигнал тем силам, в первую очередь в рядах мирового армянства, которые все еще лелеют мечту о военном реванше. Его просто не может быть. Не сейчас, не спустя годы и десятилетия. Баланс сил изменился окончательно и бесповоротно.

И тут я упомяну еще об одном заявлении президента Азербайджана на саммите глав СНГ. «Нам грозили, что армянские танки окажутся на улицах Баку. В итоге так и произошло, они там оказались, но в качестве военных трофеев на военном параде 10 декабря», —напомнил он. И в этой связи считаю важным проведение очевидной аналогии между итогами нынешней армяно-азербайджанской войны в Нагорном Карабахе и Шестидневной войны на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой, которая имела место с 5 по 10 июня 1967 года.

Итак, в 1967 году имела место блестящая победа хорошо обученной, вооруженной по последнему слову военной техники, армии над малообразованными, живущими мифами арабскими странами, армии которых готовились, как принято говорить в таких случаях, к «прошлым войнам». Точно тоже самое говорят российские, украинские, европейские и американские военные эксперты об итогах нынешней армяно-азербайджанской войны.

Они признают колоссальное превосходство азербайджанской армии в профессионализме, выучке, тактике и стратегии и оснащенности самым современным на сегодняшний день оружием. Армянская же сторона, по общему мнению военспецов, жила воспоминаниями о своем успехе в ходе первой карабахской войны, наслаждаясь мифами о «непобедимости» своей армии и «непроходимости» их оборонительных сооружений.

Сейчас все в один голос говорят о том, что победа в Отечественной войне была достигнута Азербайджаном за счет тотального, огромного преимущества в воздухе благодаря наличию и умелому использованию нашей стороной израильских и турецких беспилотников. Ровно также, победа Израиля в Шестидневной войне была добыта за счет быстрого разгрома авиации ВВС арабской коалиции.

Утром 5 июня 1967 года началась операция ВВС Израиля, уничтожившая за несколько часов ВВС арабской коалиции. Причем, на уничтожение сирийской и иорданской авиации ушло всего 25 минут. После чего Израиль одержал победу над оставшимися без воздушной поддержки арабскими армиями. Аналогии с нынешней карабахской войной, как видим, очевидны.

Есть еще один момент, о котором мало кто и что пишет в нашей стране. Блестящая победа Израиля в Шестидневной войне стала возможной во многом также благодаря высокому профессионализму военной разведки. Ей было известно о египетской авиации буквально все: боевые возможности самолетов, порядок несения службы, характеристики радиолокаторов, расположение аэродромов.

Точно также и победа азербайджанской армии в Отечественной войне стала возможной благодаря наличию у нашей страны детальной информации и количестве и качестве оружия, имевшегося в распоряжении армянской стороны, о расположении ее оборонительных сооружений, дислокации вражеских войск, а также о перемещениях военного руководства никем непризнанной «НКР». Вспомним, сколь быстро и успешно были уничтожены практически все генералы и офицеры карабахских сепаратистов. Неспроста же президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил орденом «Зафар» и начальника Службы внешней разведки генерал-полковника Орхана Султанова.

Продолжая тему аналогий вспоминаем, что лидеры входивших в арабскую коалицию стран слишком часто угрожали Израилю, обещая «сбросить всех евреев в море». Особую прыть тогда проявлял президент Египта Гамаль Абдель Насер, стремившийся объединить все арабские страны вокруг идеи уничтожения Израиля. Да и в целом, все они старались изображать бравых вояк. В итоге, превратившись в напуганную кучку арабов. Согласитесь, что это очень напоминает поведение руководителей Армении. Например, теперь уже экс министра обороны РА Давида Тонояна, заявившего, что «новая война — это новые захваченные азербайджанские территории».

Бесновались и премьер-министр РА Никол Пашинян, и его гражданская супруга Анна Акопян, что-то лепетали о невозможности победы азербайджанской армии, возврата Нагорного Карабаха Азербайджану. В итоге, мадам Акопян сейчас в РА не проклинает только ленивый. Она стала символом зазнайства и краха армянских мифов. А Пашинян, ежедневно и отчаянно борющийся за сохранение власти, вынужден признать тотальное военное, политическое и экономическое преимущество нашей страны. Он жалок и не имеет даже смелости участвовать в саммите СНГ, явно опасаясь заочной встречи с президентом Азербайджана.

Также уместно вспомнить о том, что президент Египта Насер свалил всю вину за поражение в Шестидневной войне на своего ближайшего соратника маршала Амера, которого еще недавно называл своим вторым «я». Точно также и Никол Пашинян пытается удержать власть, пожертвовав многими отправленными в отставку военачальниками во главе с уже упомянутым выше Давидом Тонояном. Тем, с которым он совсем еще недавно танцевал на оккупированных территориях нашей страны. Правда, Амер в итоге был осужден и покончил жизнь самоубийством, тогда как Тоноян делать этого не намерен. Он явно мечтает не только выйти сухим из воды, но и как-то трудоустроиться в случае смены власти в РА.

И еще. После поражения в Шестидневной войне в Египте и в других странах арабского мира вовсю зазвучали обвинения в том, что Советский Союз их предал, не вмешался открыто в войну, поставил плохое оружие. Хотя, современного оружия у них было предостаточно. Проблема же была в том, что арабские страны психологически, ментально не были подготовлены к войне со столь сильным в военном плане Израилем, попросту недооценив его.

Тоже знакомо, не правда ли? В проигравшей войну Армении вовсю слышны речи о предательстве России, возмущение тем, что россияне не возжелали массово умирать ради бредовых мифов и территориальных претензий армян, а также призывы отказаться от покупки российского оружия, как от некачественного и морально устаревшего. Признавать свою вину в Армении, как и в арабских странах после Шестидневной войны, никто не желает.

А ведь, есть и еще один поразительно схожий момент. Арабские офицеры отправляли своему начальству совершенно лживые, оторванные от реалий сообщения о ходе войны, о героических победах и успехах, в реальности убегали с поля боя, бросая своих подчиненных на произвол судьбы. В итоге, арабские солдаты чувствовали себя брошенными, преданными одиночками. А каирские газеты того времени писали о победах египетской армии, о «поражении сионистов».

Ровно тоже самое делало и армянское военное руководство и подручные армянские СМИ. В интернете есть куча видео с рассказами самих армян о том, как офицеры их армии бежали с поля боя, бросив солдат на произвол судьбы. Кроме того, в то время, как азербайджанская армия методично освобождала все новые и новые населенные пункты, глашатаи армянской лжи, в лице всякого рода арцрунов ованнисянов и шушан степанян, вешали своему народу на уши лапшу о «победах». Которые потом превращались в «тактические отступления». В итоге, как известно, все закончилось признанием мифотворцев в том, что они врали. При этом, даже после такого рода признаний, они продолжают спихивать вину на вышестоящее руководство. О том, что в результате их бесконечного вранья погибли тысячи и тысячи армянских солдат, эти лжецы не хотят даже думать.

Известно же, что Насер и все египетские СМИ, пытаясь смягчить морально-психологическую травму своих сограждан от разгромного поражения в Шестидневной войне, запустили слух о том, что на стороне Израиля якобы воевали США и Великобритания. Точно также Пашинян и его пропагандисты убеждают разбитое поражением армянское общество в том, что на стороне Азербайджана воевали Турция, Израиль, Пакистан и чуть ли не инопланетяне.

В Азербайджане за всеми этими выкрутасами наблюдают без особого внимания. И на поддержку, информационную, экономическую и политическую, которую оказывают Армении ее союзники мы смотрим также, как Израиль взирает на непрекращающиеся угрозы в свой адрес со стороны некоторых арабских стран. Мы победили в войне и теперь думаем о том, как быстрее и эффективнее обустроить освобожденные из-под оккупации территории нашей Родины.