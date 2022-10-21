Подразделения вооруженных сил Армении в ночь на 20 октября с территории населенного пункта Гюнешли и Юхары Шорджа Басаркечярского района периодически обстреливали из оружия различного калибра позиции нашей армии, расположенные в направлении сел Астаф Дашкесанского района, Зейлик и Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Кроме того, армянскими военными был обстрелян КАМАЗ, который доставлял провизию подразделениям ВС АР, дислоцированным в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района.

Несмотря на повреждение техники, среди личного состава пострадавших нет, добавили в оборонном ведомстве страны.