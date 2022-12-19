Польская армия набирает добровольцев для обучения основам боевой подготовки. В рамках проекта «Тренируйся с армией» в армию набирают добровольцев в возрасте от 15 до 65 лет.

Как передает Kommersant, об этом сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы решили, что в таких тренингах могут принимать участие также учащиеся. Мы приглашаем всех желающих от 15 до 65 лет. В случае несовершеннолетних необходимо согласие родителей», — сказал вице-премьер Польши. Их будут обучать обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисных ситуациях.

В ближайшее время Польша должна будет получить от США зенитно-ракетные комплексы Patriot. Польша и Германия обсуждали отправку этих комплексов на Украину. Однако в конце ноября премьер-министр Матеуш Моравецкий сказал, что Польша не будет поставлять их Украине. Он объяснил это тем, что системы Patriot нужны для защиты польского неба.