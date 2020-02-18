Армия Хафтара объяснила удар по складу оружия в порту Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок.
Ранее ЛНА заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
«Подразделения вооруженных сил (ЛНА — ред.) соблюдают прекращение огня согласно поступившим им военным приказам, однако ввиду постоянных нарушений и огня со стороны террористических группировок, которые вышли из-под контроля (правительства — ред.) Сарраджа, вооруженные силы (ЛНА — ред.) отдали приказ нанести военные удары по складу оружия и боеприпасов в порту Триполи», — сообщается в распространенном заявлении командования ЛНА.(РИА Новости)
| 2020-02-18T22:30:54+00:00 19 февраля 2020, 03:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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