Армия Хафтара объяснила удар по складу оружия в порту Триполи

«Подразделения вооруженных сил (ЛНА — ред.) соблюдают прекращение огня согласно поступившим им военным приказам, однако ввиду постоянных нарушений и огня со стороны террористических группировок, которые вышли из-под контроля (правительства — ред.) Сарраджа, вооруженные силы (ЛНА — ред.) отдали приказ нанести военные удары по складу оружия и боеприпасов в порту Триполи», — сообщается в распространенном заявлении командования ЛНА.(РИА Новости)