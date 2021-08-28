В ночь на 28 августа на официальном сайте президента России Владимира Путина появилось сообщение, что российский лидер и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону нагорно-карабахский конфликт и обстановку на армяно-азербайджанской границе.

Кто кому позвонил – не уточняется. Но еще до сообщения о телефонных переговорах двух лидеров в армянских СМИ появилась другая информация — премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании правительства объявил, что 21 километр дороги Горис — Капан является территорией Азербайджана, а также признал два села территорией Азербайджана, указав их азербайджанские названия. Признал он их за Азербайджаном, согласно армянскому агентству Новости Армении — news.am, по требованию Азербайджана. Об этом заявил известный армянский политолог Степан Даниелян.

«Азербайджан потребовал от правительства Армении официально признать 21-километровую дорогу Горис — Капан азербайджанской территорией, включая два села. Требование было выполнено», — говорится в заявлении С.Даниеляна.

Отметим, что до начала карабахского конфликта данная территория, включая два села Губадлинского района — Эйвазлы и Чайземи, входила в административные границы Азербайджана. После окончания войны азербайджанские войска вышли к своим государственным границам.

Накануне Азербайджан закрыл дорогу в Иран из Армении по межгосударственной автомагистрали Горис — Воротан. А несколько часов назад Служба национальной безопасности Армении заявила о разблокировании дороги.

«Мало кто понял, что произошло действие по делимитации-демаркации данного отрезка армяно-азербайджанской границы», — пишет Степанян.

Можно только строить догадки, что повлияло на признание армянским лидером участка дороги в 21 км азербайджанской территорией. То ли возымело силу решительное действо Азербайджана, закрывшего Армении путь в Иран, то ли приложил руку российский президент, без ведома и согласия которого в последнее время в регионе ничего не происходит.

Но так или иначе, оказалось, что чаща терпения Азербайджана переполнилась и выдержка, которую демонстрирует азербайджанская власть на протяжении более чем 9 месяцев после подписания Трехстороннего соглашения о прекращении огня, на исходе. С Арменией надо говорить только с позиции силы, ее можно лишь принудить как к миру, так и к соблюдению договоренностей. И не обязательно силой оружия. Есть и такие действенные методы. Если перефразировать Федора Тютчева – Армению можно лишь принудить…