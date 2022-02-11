«Как известно, 4 февраля текущего года на встрече в видеоформате с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Французской Республики Эммануэля Макрона, Президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность о направлении миссий ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению».

Как сообщили в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД), однако Министерство иностранных дел Армении пытается исказить договоренности, достигнутые в связи с визитами миссий ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению:

«Мы осуждаем очередную попытку МИД Армении уклониться от взятых на себя обязательств. Что касается технической миссии ЮНЕСКО, которую планируется осуществить в Азербайджанскую Республику, то азербайджанская сторона с первого дня приветствовала ее осуществление и в кратчайшие сроки все подготовительные работы для ее осуществления были согласованы между Азербайджаном и ЮНЕСКО в двустороннем формате.

Для осуществления этой миссии Азербайджанская Республика на протяжении более 20 лет настойчиво обращалась в ЮНЕСКО с различными призывами, в связи с чем направляла многочисленные письма. К сожалению, такая миссия не была осуществлена, и единственной ее причиной стала Армения. ЮНЕСКО, как организация, сама отметила этот факт в своем отчете 2005 года. Так, ЮНЕСКО, подчеркнув, что азербайджанские земли находятся под оккупацией Армении, признала, что визит был пресечен именно Арменией.

Что касается миссии ЮНЕСКО в Армению, то азербайджанская сторона неоднократно доводила до сведения ЮНЕСКО и международной общественности факты разрушения культурного наследия азербайджанского народа в Армении. НПО нашей страны недавно представили ЮНЕСКО подробную информацию об этих разрушениях, фотографии и другие доказательства.

Считаем необходимым направить миссию в Армению для расследования фактов, представленных ЮНЕСКО азербайджанской стороной.

Надеемся, что Армения в этот раз она создаст условия для организации миссии».