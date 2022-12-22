Ереван призывает ООН, ОБСЕ и Минскую группу ОБСЕ отправить оценочную миссию в Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Карабах с Арменией, и, который якобы заблокирован Азербайджаном. Об этом в четверг на брифинге в парламенте сообщил секретарь Совбеза республики Армен Григорян.

«Армения призывает международное сообщество, будь то ООН, ОБСЕ или Минская группа ОБСЕ, направить миссию в Лачинский коридор для разрешения существующего кризиса», — отметил он.

Напомним, что сегодня по Лачинской дороге в направлении Ханкенди проехал еще один автомобиль снабжения российских миротворцев.

Это вновь доказывает, что несмотря на проводимую на дороге акцию, она открыта для гуманитарных целей и заявления Армении о блокировки дороги не соответствуют действительности.