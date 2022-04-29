«Наша основная концентрация направлена на то, как вновь построить Карабах, как можно быстрее вернуть бывших вынужденных переселенцев».

Об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 29 апреля на международной конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA.

«В то же время наша мирная повестка и инициативы, заявленные общественности и поддержанные международным сообществом, нацелены на региональное развитие, новые возможности для регионального развития на Южном Кавказе. Оно направлено на развитие всего Южного Кавказа, не только между Азербайджаном и Арменией, безусловно, это один из важнейших элементов регионального сотрудничества. Мы потеряли эту возможность из-за сепаратизма, агрессии Армении, продолжавшейся в течение 30 лет, и Южный Кавказ не смог интегрироваться. Да, здесь существует очень тесное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией, которое важно на двустороннем и международном уровне. Но в то же время в Армении должны понимать, что они не смогут продолжать жить как изолированный остров в этом регионе, у них есть необходимость в нормализации отношений с нами, они должны отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и Турции и не должны колебаться в отношении любых связей на Южном Кавказе на трехстороннем уровне», — отметил глава государства.