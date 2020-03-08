Арабская коалиция нанесла удары по объектам хуситов в порту Салиф

Арабская коалиция нанесла удары по объектам шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в портовом городе Салиф, сообщает саудовское издание Saudi Gazette.
По данным издания, были уничтожены объекты, где собирались и с которых запускали заминированные лодки.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.(РИА Новости)
| 2020-03-08T12:54:04+00:00 8 марта 2020, 16:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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