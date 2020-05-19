Apple отказалась предоставить ФБР постоянный доступ к шифрованию устройств

IT-корпорация Apple не будет в постоянном режиме предоставлять доступ американским властям к личным данным пользователей своих устройств, но готова сотрудничать с ФБР в расследованиях преступлений, связанных с национальной безопасностью. Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на портале The Verge.

«Клиенты рассчитывают, что Apple обеспечит безопасность личной информации, и один из этих способов — использование надежного шифрования на наших устройствах и серверах», — заявили в компании.

По словам авторов заявления, сотрудничество со спецслужбами рассматривается в Apple лишь в исключительных случаях. В качестве примера компания привела нападение на военно-морскую базу США во Флориде в конце 2019 года.

В корпорации также отметили, что благодаря политике Apple «американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и эффективными расследованиями», а потому предоставления полномасштабного доступа к шифрованию не планируется.

Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил, что такое решение Apple «опасно и неприемлемо».(Газета.Ru)