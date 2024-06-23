По информации Bloomberg, Apple не планирует открывать доступ к своим сервисам на базе искусственного интеллекта для пользователей в Европе. Во всяком случае, не в этом году. Причина – действующий в Европейском союзе Закон о цифровых рынках (DMA) с его жесткими ограничениями.

В числе продуктов, которые окажутся недоступны, – Apple Intelligence, представляющая собой набор функций на основе ИИ для iPhone и Mac, а также iPhone Mirroring и Share Play Screen Sharing. Последние две функции позволяют транслировать содержимое экранов смартфонов на Mac и управлять экраном другого пользователя соответственно.

Представители Apple выразили обеспокоенность тем, что требования DMA могут поставить под угрозу целостность их продуктов и создать риски для конфиденциальности пользователей и безопасности их данных.

DMA вступил в силу в ЕС в марте этого года. Он распространяется на сервисы шести крупнейших компаний, включая Apple, Alphabet, Amazon и не только. Платформы должны обмениваться данными с конкурентами, предоставлять пользователям доступ к генерируемым ими данным и предоставлять рекламным партнерам инструменты проверки. Штраф за несоблюдение требований может достигать 10% мирового оборота компании.

Как отмечает Bloomberg, Apple столкнулась с аналогичными проблемами при внедрении ИИ-технологий и в других регионах. Так, например, в Китае чат-бот ChatGPT недоступен, и компании необходимо сотрудничать с другим разработчиком аналогичных сервисов. (gazeta.ru)