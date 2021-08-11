Рассмотрение апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Великобритании основателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа состоится 27-28 октября. Об этом сообщил в среду судья Высокого суда Лондона Тим Холройд по итогам предварительных слушаний.

Упомянутые даты были выбраны после консультаций с представляющей американское правительство адвокатом Клэр Доббин и юристом Эдвардом Фицджеральдом, защищающим Ассанжа. «Полноценные слушания пройдут 27-28 октября. За две недели до указанного срока стороны должны кратко изложить суду свои аргументы», — заявил Холройд.

Главным вопросом, который изучался на заседании в среду, стала просьба адвокатов правительства Соединенных Штатов повторно рассмотреть возможность подачи апелляции на основании всех пяти положений, которые лежат в основе обжалования. В июле судья Высокого суда Лондона Джонатан Свифт лишь частично позволил обжаловать решение центрального уголовного суда Олд-Бейли в британской столице, отказавшегося выдавать Ассанжа в связи с риском суицида журналиста в случае его экстрадиции в США.

Минюст США настаивал в ходе предварительных слушаний на несогласии с предположительно необъективной психиатрической оценкой нынешнего состояния Ассанжа и вероятности его самоубийства, которая содержалась в докладе профессора нейропсихиатрии в Королевском колледже Лондона Майкла Копелмана. Именно на основании его выводов судья центрального уголовного суда Олд-Бейли Ванесса Барайтсер отказалась выдавать журналиста в США.