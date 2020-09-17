Апелляционный суд рассмотрит жалобу Тофика Ягублу 28 сентября

Уточнена дата предварительного рассмотрения в Бакинском апелляционном суде апелляционной жалобы, которая была подана на приговор в отношении активиста партии «Мусават» Тофика Ягублу.

Об этом Report сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

По его словам, заседание назначено на 28 сентября в 15:00. Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Эльмара Рагимова.

Адвокат также сообщил, что апелляционная жалоба была предъявлена в Низаминский районный суд 7 сентября, а сегодня направлена в Бакинский апелляционный суд.

Напомним, Низаминский районный суд Баку приговорил Т.Ягублу к лишению свободы сроком на 4 года и 3 месяца.

Согласно обвинительному акту, 22 марта после ДТП Тофиг Ягублу вышел из своего автомобиля, оскорбил и ударил водителя другого транспортного средства и его супругу, после чего отверткой нанес водителю телесные повреждения.

Сам Т.Ягублу не признал выдвинутые против него обвинения.

Уже 16 дней, как Т.Ягублу объявил голодовку. 12 сентября он был переведен из следственного изолятора в City Hospital. Учитывая это, суд мог бы состоятся еще раньше.