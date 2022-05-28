Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона надеется на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок из США на Украину дальнобойных ракетных вооружений.

Ранее издание The New York Times сообщало, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня.

В официальном Telegram-канале российской дипмиссии Антонов отметил, что подобные сведения нуждаются в тщательной проверке.

«Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — добавил дипломат.

По его словам, в случае поставок подобных вооружений, есть риск, что они будут размещены вблизи границ РФ, после чего у Киева появится возможность наносить удары по российским городам.

Также Антонов подчеркнул, что Москва по дипломатическим каналам неоднократно доводила до Вашингтона, что накачка Украины вооружениями значительно повышает риски эскалации конфликта.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться российскими военными (aif. ru)