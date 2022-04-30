Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби в адрес РФ оскорбительными и неприемлемыми.

Он отметил, что российские официальные лица никогда не позволяли себе подобных высказываний в отношении руководства США.

По словам Антонова, которые приводятся в Telegram-канале российской дипмиссии, уже стало нормой, что в Белом доме основывают свои суждения на лжи украинских властей и не хотят замечать многочисленных преступлений Киева, продолжая его «накачивать вооружениями».

Ранее посол  заявлял, что Соединенные Штаты стремятся нанести максимальный ущерб России, пытаясь любыми способами затянуть специальную военную операцию на Украине (aif.ru).

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