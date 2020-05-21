Анкара применит силу при малейшей угрозе турецким военным в Ливии

В случае малейшей угрозы турецким военным в Ливии и интересам Турции в регионе, последует сокрушительный удар по вооруженным формированиям Халифы Хафтара.

Об этом, как сообщает Анадолу, заявил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя угрозы сторонников Хафтара о планах нанесения авиаударов по расположению турецких военных в Ливии.

«Последствия подобных действий будут очень тяжелыми для самих сторонников Хафтара. Мы вновь напоминаем, что воспримем формирования Хафтара в качестве объекта для нанесения законных ударов», — предупредил турецкий дипломат.

Аксой отметил, что угрозы в адрес Анкары стали озвучиваться после переброски на восток Ливии авиационной техники по линии одного из зарубежных государств.

Представитель МИД Турции привлек внимание к серии поражений сторонников Хафтара в Ливии. По его словам, угрозы Хафтара и его сторонников являются попыткой начать новый виток эскалации напряженности в северо-африканской стране.

Отметим, что в интервью телеканалу Bloomberg глава МВД признанного ООН Правительства национального согласия Ливии Фетхи Башага сообщил, что Россия перебросила на север Африки не менее восьми военных самолетов с целью поддержки незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара. По словам министра, не менее шести «МИГ-29» и два «Су-24» переброшены на восток Ливии с авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

Российская сторона воздержалась от комментариев по данному вопросу.

По данным телеканала, сторонники Хафтара готовят «самую крупную воздушную операцию в истории Ливии против турецких военных».

Bloomberg отмечает, что ударные БПЛА и артиллерия правительственных войск за последние сутки уничтожили пять ПЗРК «Панцирь» российского производства: три в районе города Тархуна, один в районе Вишке и еще один к югу от столицы Триполи.