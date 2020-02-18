Анкара осудила отношений Афин к этническим туркам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил позицию президента Греции Прокописа Павлопулоса, назвавшего представителей турецкой общины страны «мусульманским греческим меньшинством».

Чавушоглу прокомментировал высказывания греческого лидера, посетившего 16 февраля район Западной Тракии (Фракии), где компактно проживают этнические турки.

«Президент страны, которая позиционирует себя в мире «колыбелью» демократии, вновь назвал тюрок-мусульман – «мусульманским меньшинством», что противоречит многочисленным решениям Европейского суда по правам человека. Что бы вы не говорили, тюркское меньшинство Западной Тракии (Фракии) веками было и останется турецкой общиной», — написал глава дипломатии на своей странице в Twitter.

Власти Греции утверждают, что Лозаннский мирный договор 1923 года не предполагает термина «тюркское меньшинство» и поэтому не признают национальную идентичность этнических турок страны.