Правительство Азербайджана намерено применить в стране систему всеобщей декларации доходов. Как сообщает Turan, об этом говорится в документе Министерства финансов о макрофискальной рамке за 2022-2025 годы и предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

«В среднесрочной перспективе планируется создать правовую базу для перехода к системе всеобщего декларирования доходов граждан, реализовать такие меры, как амнистия капитала и имущества. Это сыграет важную роль в продолжении борьбы с теневой экономикой и поддержании справедливой конкуренции», — говорится в заявлении Минфина.

Концепция системы общего декларирования — это представление ежегодной декларации о доходах (активах) всеми физическими лицами. Она считается одним из основных инструментов повышения собираемости налогов, расширения налоговой базы, налогового контроля над реальными доходами и борьбы с теневой экономикой. Целью общей системы декларирования является выявление незаконных доходов или уплата налогов с выявленных доходов.

Словом, система декларации, действующая во многих странах мира, в нашей стране отсутствует, хотя планы на этот счет насчитывают двадцатилетнюю историю. По словам экономиста Натига Джафарли, хоть закон о декларации доходов чиновников и существует, в стране пока еще нет таких механизмов:

«Мне интересно, каким образом это будет реализовано, если механизм до сих пор не выработан. Хотя, возможно, до конца года он будет обнародован. Сказать что-конкретное по этому поводу сложно, поскольку годами нас кормят обещаниями, а воз и ныне там. К тому же непонятно, о каком механизме идет речь. Скорее всего, многие вопросы в этом направлении прояснятся в конце года», — предположил он в беседе с #.

Кстати, сам закон «О декларировании доходов государственных чиновников» приняли в нашей стране еще в 2005 году. Тогда же глава государства поручил Кабинету министров подготовить в течение трех месяцев механизм декларирования. Однако все эти годы бездействие закона «объясняли» тем, что правительство не подготовило форму декларации. В законе говорится, что госслужащий обязан ежегодно представлять руководителю органа, где проходит службу, финансовый отчет о своих доходах и имущественном положении, указывать в нем источник, вид и сумму дополнительных доходов.

По словам юриста Алескера Мамедли, в 2005 году, когда был принят закон, это было предусмотрено в рамках закона «О борьбе с коррупцией». «Потому что контроль за лицами, осуществляющими государственные полномочия, должен быть сильным, а их доходы — открытыми. Для этого Кабинету Министров было дано три месяца. Но годы шли, а реальных шагов не было видно».

Эффект от практической реализации этого закона многие специалисты оспаривают, поскольку основная масса чиновников не оформляет имущество непосредственно на свое имя. Но даже при таком положении дел, его применение было отложено в долгий ящик. Ни одна статья этого закона до сих пор не заработала. При этом все государственные служащие должны быть открыты для общества. Ведь граждане имеют право знать о личных выгодах и доходах чиновников и выборных должностных лиц. Кроме того, отмечается, что говорить о системе всеобщей декларации доходов можно лишь после того, как заработает система деклараций в отношении государственных служащих, а ее до сих пор нет.