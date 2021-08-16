«Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух … Я видел, как одну девушку раздавили и убили», — заявил очевидец.

Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Телеканал также сообщил о скоплении в аэропорту «граждан, пытающихся сбежать от « Талибана «, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.