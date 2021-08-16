Американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца.
«Мне здесь очень страшно. Они делают много выстрелов в воздух … Я видел, как одну девушку раздавили и убили», — заявил очевидец.
Ранее телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий. Телеканал также сообщил о скоплении в аэропорту «граждан, пытающихся сбежать от «Талибана«, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». В ночь на понедельник официальный представитель политофиса «Талибана» Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена. (РИА Новости)