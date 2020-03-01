Американский самолет провел разведку вблизи российских баз в Сирии

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W в воскресенье, 1 марта, совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии, где располагаются российские авиабазы Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По данным агентства, речь идет о самолете, который способен вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника.

Уточняется, что американский разведчик более трех часов курсировал вдоль сирийского побережья.

| 2020-03-01T15:43:36+00:00 1 марта 2020, 17:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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