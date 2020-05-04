Американские авиакомпании ввели масочный режим на рейсах в Британию

В числе тех, кто выпустил соответствующие распоряжения, американские авиакомпании Delta, American Airlines и United.

Помимо пассажиров, в масках будут оставаться и члены экипажей авиарейсов, следует из сообщений авиакомпаний.

«Начиная с 4 мая сотрудники и клиенты Delta получат дополнительный уровень защиты, поскольку мы требуем, чтобы все клиенты носили маску или соответствующую защиту лица во время путешествия с нами», — говорится в сообщении Delta.