Американские авиакомпании ввели масочный режим на рейсах в Британию

Крупные американские авиакомпании, выполняющие рейсы из Великобритании в США и обратно, обязали пассажиров носить маски во время всего полета, чтобы предотвратить распространение коронавируса, следует из заявлений авиаперевозчиков.
В числе тех, кто выпустил соответствующие распоряжения, американские авиакомпании Delta, American Airlines и United.
Помимо пассажиров, в масках будут оставаться и члены экипажей авиарейсов, следует из сообщений авиакомпаний.
«Начиная с 4 мая сотрудники и клиенты Delta получат дополнительный уровень защиты, поскольку мы требуем, чтобы все клиенты носили маску или соответствующую защиту лица во время путешествия с нами», — говорится в сообщении Delta.
Глава департамента по работе с клиентами американской авиакомпании Билл Ленч подчеркнул, что «нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность» сотрудников и клиентов.(РИА Новости)
| 2020-05-04T17:04:51+00:00 4 мая 2020, 17:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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