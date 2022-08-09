Американская компания Maxar опубликовала фото аэродрома Саки, расположенного рядом с поселком Новофедоровка в Крыму, где 9 августа произошло несколько взрывов, передает Telegram-канал Mash.

На территории аэродрома находится учебно-тренировочный комплекс, с 2014 года там дислоцируется авиационный полк на самолетах Су-24М. Снимок сделан Maxar около недели назад.

По информации источника, именно эта компания поставляет Западу основную массу снимков по войне РФ в Украине.

Ранее минобороны Украины признало анесение ударов ао аэродрому.