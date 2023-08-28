28 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Метина Гюрака.

Как сообщает #, в ходе беседы было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией во всех областях, в том числе в военной сфере, успешно развиваются. Было отмечено значение визита Метина Гюрака в нашу страну вскоре после его назначения и выражена уверенность в том, что этот визит послужит расширению сотрудничества.

Было подчеркнуто, что между военными структурами Азербайджана и Турции осуществляется плодотворное взаимодействие.

На встрече были отмечены важность Победы Азербайджана в Отечественной войне, высокий профессионализм и героизм нашей армии в ее достижении.

*** 11:15

28 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Метина Гюрака, передает #.