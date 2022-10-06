6 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Россию встретился в Москве с первым вице-президентом Ирана Мохаммедом Мохбером.

Об этом # сообщили в Кабинете министров.

На встрече были обсуждены вопросы развития азербайджано-иранских двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня, в том числе о развитии транспортно-коммуникационных линий между Азербайджаном и Ираном и региональных вопросах.