Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 5 июня встретился с делегацией Всемирного банка.

Об этом # сообщили в Кабинете министров.

Сообщается, что региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус, срок полномочий которого истекает, представил премьер-министру Роланда Прайса, который будет занимать эту должность, и нового менеджера банка по Азербайджану Стефани Столмейстер.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем долгосрочного эффективного партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком, отмечено, что за прошедший период успешно реализованы совместные проекты, охватывающие различные сферы.

В то же время были обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества по многим направлениям.