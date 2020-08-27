Али Агаларов: Мне очень нравится заниматься музыкой и одеждой – ВИДЕО

Сын народного артиста Азербайджана EMINa и вице – президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой Али Агаларов дал интервью #, в котором рассказал о дебютной песне, поделился своими творческими планами, раскрыл интересные подробности своей жизни.

— Тебе всего 11, но ты уже практически готовый артист. А есть другие профессии, которые тебе также нравятся?

— Мне очень нравится заниматься музыкой и одеждой. В скором времени, если получится, собираюсь открыть в Баку свой небольшой магазинчик рептилий.

— Какие отзывы ты получил о первом треке, и какой запомнился больше всего?

— Если честно, то на этот раз было много негативных отзывов, потому что начало моей песни «Еду на капоте» похоже на начало другой песни. Не буду называть какой, из-за авторских прав на YouTube. Поэтому мне чаще пишут негативные комментарии. Сейчас мы готовим вторую песню.

-Учитывая, что ты начинаешь свой творческий путь, вскоре у тебя могут появиться собственные средства. На что бы ты хотел потратить свои первые заработанные деньги?

— Скажу честно: я бы потратил их на продвижение своего бренда одежды и магазина рептилий. Что касается бренда, то это будет качественная и доступная по цене одежда абсолютно для всех. Также под этим брендом я планирую выпускать серию комиксов. Я считаю, что если вложить первые заработанные деньги во что-то еще, то это принесет дополнительные деньги.

Напомним, что недавно Али представил свой первый трек под названием «Еду на капоте». В мир большой музыки он вошел под псевдонимом A.Li, и пока что экспериментирует с рэпом и хип-хопом. В целом же 11-летний артист считает, что у него довольно разносторонние предпочтения в музыке. Еще пару лет назад он обожал творчество Майкла Джексона и слушал Шакиру. С недавнего времени его кумирами становятся Pharaoh, Элджей и Morgenshtern. Это все, что касается российской и зарубежной эстрады. Любимый азербайджанский певец – Эмин Агаларов. Невооруженным глазом видно, что папа для Али – кумир и пример для подражания. Признается, что еще в раннем детстве взял и заявил родителям о том, что станет певцом.