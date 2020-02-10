Александр Шаровский отмечает день рождения

Народный артист Азербайджана, главный режиссер Азербайджанского Государственного Академического Русского Драматического театра им. С. Вургуна Александр Шаровский сегодня отмечает день рождения, сообщает #.

Всю свою жизнь артист посвятил театру. Родился в Баку, окончил институт иностранных языков. Творческую жизнь начинал с профессии актера в Театре юного зрителя. С 1976 году становится актером Русского драмтеатра, где работает по сей день.

Обладатель премии «Золотой Дервиш» в номинации «За вклад в развитие театрального искусства Азербайджана». В ноябре 2012 года во время проходивших дней культуры Азербайджана в Молдове получил медаль от Конгресса азербайджанцев, живущих в России за 20-летний вклад в театральное искусство Азербайджана. Обладатель медали Пушкина «За сохранение русской культуры», ордена «Шохрат».

Александр Шаровский осуществил в родном театре свыше 100 постановок. Особое место в своем творчестве режиссер уделяет азербайджанской классике.