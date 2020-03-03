Александер Чеферин: «Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном переносе матчей Лиги чемпионов из-за коронавируса.

«Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом. На данный момент ни одно из событий не отменено.

Однако мы будем следовать решениям, которые примут в каждом отдельном регионе», – сказал Чеферин.

Ранее появилась информация, что ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Ювентус» – «Лион» может пройти без зрителей.

Также сообщалось о том, что за закрытыми дверями может пройти игра «ПСЖ» – «Боруссия». (sport.ru)

| 2020-03-03T15:25:46+00:00 3 марта 2020, 17:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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