Александер Чеферин: «Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом»

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном переносе матчей Лиги чемпионов из-за коронавируса.

«Мы внимательно следим за ситуацией с коронавирусом. На данный момент ни одно из событий не отменено.

Однако мы будем следовать решениям, которые примут в каждом отдельном регионе», – сказал Чеферин.

Ранее появилась информация, что ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Ювентус» – «Лион» может пройти без зрителей.

Также сообщалось о том, что за закрытыми дверями может пройти игра «ПСЖ» – «Боруссия». (sport.ru)