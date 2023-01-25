Американский президент Джо Байден объявит 25 января о решении поставить Украине танки Abrams. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

«Президент Байден объявит о решении поставить Украине танки Abrams в среду», — указал телеканалу американский чиновник.

Ранее сообщалось, что Штаты рассматривают возможность отправить в Украину около 30 танков Abrams. Об этом написало издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

Источники газеты также подтвердили информацию о том, что уже на этой неделе может быть принято решение о предоставлении «значительного количества» таких танков. (Газета.Ру)