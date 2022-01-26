На освобожденных территориях запланирована организация аграрных перерабатывающих предприятий, заявила заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гадимова на прошедшей в Баку тематической конференции.

Такие подходы не просто помогут эффективному решению вопросов продовольственной безопасности, но поспособствуют росту занятости на освобожденных территориях. По ее словам, Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы – это большой потенциал для развития целого спектра сельхозотраслей.

Сегодня эти земли постепенно превращаются в бурлящий жизнью источник будущих свершений, обещающих не только серьезный экономический рост в масштабах страны, но и региона в целом. Именно отсюда возьмут начало пути решения вопросов продовольственной безопасности. Восстановление и развитие таких сфер сельского хозяйства, как шелководство, виноградарство, садоводство, овощеводство, табаководство, пчеловодство, предприятий по переработке фруктов и винограда, будет стоять во главе угла.

Скажем, низменная часть Карабаха наиболее подходит для развития здесь животноводства, хлопководства, зерноводства и в целом земледелия, а также создания предприятий по переработке шерсти, хлопка-сырца, растительного масла, мясо-молочной промышленности. По мнению собеседников #, серьезную роль в этом процессе могут сыграть частные и зарубежные инвестиции. Тем более что край богат запасами воды, а природа благоволит аграриям.

Регион и раньше славился виноградарством и виноделием, своими хлопковыми угодьями, что в целом открывает перспективы привлечения инвестиций в строительство на этих землях хлопкоочистительных, текстильных заводов и швейных фабрик. Новые технологии капельного орошения, которые в свое время разработал Израиль, тоже могут найти применение, более того, здесь некогда была развита и шелкоткацкая промышленность, также имеются широкие перспективы для воссоздания молочного производства.

По мнению доктора экономических наук, профессора Муслима Ибрагимова, реализуемые на сегодняшний день, в том числе за счет государственных инвестиций, транспортные проекты регионального значения станут триггером экономического развития и инвестиционной привлекательности региона. «В этом контексте тесное сотрудничество с другими странами обусловливает доходы стран-участниц от крупных логистических проектов, которые будут инвестироваться уже в другие отрасли. Все это выстраивается в четкую инвестиционную политику правительства», — заметил он.

Между тем развитие производств открывает широкие возможности для трудоустройства населения освобожденных земель. Как считают эксперты, вслед за фискальными послаблениями для предпринимателей в Карабахе готовятся новые социальные преференции, льготы для бизнеса и субсидии в сфере сельского хозяйства. «Полагаю, в этом направлении следует разработать особые механизмы содействия, и особенно – в сфере сельского хозяйства, поскольку условия на освобожденных территориях сложные. Инфраструктура строится, прорабатываются логистические проекты, но пока еще многое предстоит сделать. С этой точки зрения предприниматели нуждаются в комплексной государственной поддержке», — полагает экономист Эюб Керимли.

Все это в итоге, уверены специалисты, заложит тенденцию долгосрочного социально-экономического роста, развития человеческого и социального капитала. В свою очередь совокупность знаний, умений и навыков людей сослужит добрую службу, влияя на экономические институты. Налоговые и социальные льготы не просто простимулируют деловую активность, но повысят интерес к предпринимательству.