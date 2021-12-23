Россия никогда не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине или в Грузии. Об этом заявил представитель МИД РФ, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 21 декабря в эфире «Соловьев Live», передает ИА Красная Весна.

По его словам, представителям Запада не удастся «заболтать» МИД РФ и проигнорировать российские предложения по гарантиям безопасности. В противном же случае российский «ответ будет совсем другой», уточнил Гаврилов. «Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав», — пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что расширения Североатлантического альянса на восток Россия не допустит ни в каком виде, в том числе в виде размещения инфраструктуры НАТО в Украине и в Грузии.

Гаврилов отметил, что первичную негативную реакцию США можно объяснить неожиданностью российских предложений: соглашения с НАТО о гарантиях безопасности и договора о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга.

«Я думаю, все-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, и отдают себе отчет», — добавил глава российской делегации. А значит, Россия и Запад еще могут «прийти к взаимопониманию», заявил он.

Интересно, каким-таким образом Москва в состоянии «не допустить» появления той или иной инфраструктуры НАТО в Грузии или Украине, если эти страны заключат, например, соответствующие договоры со странами блока? Что тут подразумевает Гаврилов? Нападение? Не слишком ли провокационные речи он себе позволяет?

Эти вопросы согласился прокомментировать по просьбе # Володимир Копчак, руководитель Южнокавказского филиала украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Тбилиси):

— Не вижу смысла отдельно анализировать приведенный Вами поток сознания именно этого однофамильца печально известного в Грузии православного коммуниста. Кремлёвская дипломатия выступает отдельным громким фронтом в запущенной информационной истерии ультиматумов и угроз. Гаврилов, правда, по суровости тезисов не дотягивает ни до уставшего Лаврова, ни до Рябкова, давно желающего и имеющего, как говорят, шансы Лаврова заменить. То, что в спиче Гаврилова «в курятнике» против «лисы» вместо «лисодава» появляется «волкодав», оставим для последователей Зигмунда Фрейда. Параллельно Киселёв вторую неделю не устаёт «превращать Америку в ядерный пепел», хоккеистов «зачем-то» переодевают в форму СССР – за всем уже и не уследишь…

Ложь, шантаж и провокация. Кремль продолжает действовать по проверенной схеме. Текущая фаза отличается не только и не столько масштабами военных маневров вокруг Украины (нечто подобное, напомню, мы проходили полгода назад), сколько внезапной публичной «конкретикой» требований и ультиматумов к Вашингтону (НАТО), не уступающей по уровню агонии информационному сопровождению процесса. Шантаж и правда зашкаливает, так как отползти без потерь, не получив желаемых гарантий, уже точно не получится.

С ложью традиционно всё в порядке. К примеру, Семён Пегов («кабаны Аракса» в этот раз всплыли в акватории Днестра) вещает, что немецкие и британские спецназы вместе с молдавскими коллегами собираются штурмовать Приднестровье. Хит-парад лжи, безусловно, возглавляют Путин и Шойгу, в унисон обвинившие украинскую сторону и «американских советников» в намерении применить химическое оружие. Вообще-то — это явка с повинной. Можно сколько угодно крутить пальцем у виска, но это серьёзно. Я об этапе «провокация» — в случае принятия решения о дальнейшей эскалации против Украины Москва не будет сильно фантазировать с придумыванием своего «Гляйвица». С химоружием – это прямая угроза, реализованная на практике не так давно в Сирии…

То, что Кремль как вариант готовится продавливать сценарий «СССР 2.0», мы проговаривали неоднократно и задолго до недавних опасений Виктории Нуланд. Ультиматум Кремля прекрасен тем, что превосходит все мыслимые «ожидания» по этому поводу. В «курятник» Гаврилова попали не только лишь все за исключением стран Балтии (на месте которых плюс Польша я бы тоже не обольщался – вспоминаем кризис с беженцами). Отдельная тема – раскачка Балкан через церковный фронт в Черногории и раскол Боснии и Герцеговины руками местных сербов.

Свершившийся де-факто аншлюс Беларуси, «кнут» для Украины в виде развёртывания группировок на границе или «пряники» для Южного Кавказа в виде формата «3 + 3» – это всё про одно и тоже. Я помню, что инициатором «3 + 3» публично выступила Анкара. Турция обречена вести проактивную стратегию в ряде перекрестных регионов. Но в таком случае российско-турецкий междусобойчик на Южном Кавказе заложен по умолчанию, а «3 + 3» в логике Москвы может взлететь только при провисании Анкары.

На фоне всего этого Елбасы из Нурсултана «внезапно» два раза подряд зовёт Азербайджан понаблюдать за ЕАЭС. Баку не привыкать к «общественным дискуссиям», даже по поводу ОДКБ. Помнится, запускались темы Дугиным, и не только. Однако Нурсултан Назарбаев – это артиллерия потяжелее, и как-то всё кучно пошло, согласитесь. На фоне того, что вся Центральная Азия также недвусмысленно зафиксирована в «курятнике» Гаврилова.

Не забываем, что агония Кремля происходит на фоне глобального противостояния по линии США-Китай. Опять повторимся – Пекин, который якобы «никуда не спешит», способен ситуативно согласиться в своих интересах на российское силовое посредничество в бывших советских республиках. Поэтому в свете озвученных хотелок Москвы мы либо имеем дело с «проксизацией» России в пользу КНР, либо от аппетитов и наглости Кремля не в первую, то точно во вторую очередь должны были обалдеть именно в Поднебесной.

Ни первое, ни второе в ближайшее время не несёт позитивных сценариев для Украины. Эскалационная спираль будет закручиваться. Ибо если после таких ультиматумов «империю» зафиксировать по периметру ОДКБ/ЕАЭС и нынешним линиям оккупации в Украине, Грузии, Молдове и Азербайджане – Кремль в стадии транзита будет не понят даже в Воронеже.

Украина готовится защищаться и будет это делать при любых сценариях. И при дальнейшей апатии Берлина с Парижем, и при странных «окнах возможностей» Джейкоба Салливана в Вашингтоне. Каким будет состав «курятника» — во многом зависит строго от Украины…