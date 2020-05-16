Агламалы Прохиндеев против Эльманыса

Карантин, вызванный распространением по миру коварного вируса, внес серьезные коррективы в распорядок утра, дня, вечера и ночи жизнелюбивых граждан одного южного города. Мучительно долго, говоря словами классика, они были лишены возможности предаваться любимому занятию — чесать языком, переливать из пустого в порожнее, изображать всяческую осведомленность и даже вовлеченность во все процессы, сотрясавшие планету Земля. Но вот, черная полоса в их жизни прошла, карантин ослабили и южногородцы углубились в обсуждения самых насущных тем.

Таковых было великое множество. В соседней, маленькой стране, жителей которой воспитывали в том духе, что Адам и Ева, а также первые растения, рыбы, животные были представителями их народа, традиционно ругали весь мир за то, что происходило в их государстве. Виноватых в Арамнении, а именно так именовалось это государство, всегда находили легко. Естественно, все обнаруженные виноваты были не жителями Арамнении. Такое у них было, ара, мнение. Спорить с ними было бесполезно.

Особенно сейчас, когда эта страна не знала, что ей делать с информацией о том, что она занимает первое место в регионе по числу подхвативших коварный вирус — радоваться этому и признавать сей факт в качестве повода для новых территориальных претензий к соседним странам или же грустить, искать и обнаруживать следы инопланетян в качестве доказательства того, что это внеземные цивилизации погружают Арамнению в пучину хаоса. Южногородцы, со стороны наблюдая pа этим аттракционом невиданной мудрости, предпочли все же дать слово местным ораторам.

Тем более, что между ними назревал спор по крайне важной, в условиях погружения всего мира в бездну экономического кризиса, теме — как относиться к гомосексуалистам и лесбиянкам. Оживленность дискуссии наводила на мысль о том, что ответ на столь животрепещущий вопрос может сократить растущую безработицу, увеличить золото-валютные резервы, восстановить территориальную целостность южного города. Причем, что интересно, одинаковую неприязнь к представителям сексуальных меньшинств продемонстрировали представители различной политической ориентации.

Южногородские радикалы и либералы, в числе которых особо выделялся потомственный интеллигент по имени Эльманыс, входящий и выходящий в узкий кружок идейных борцов за западные гранты с очаровательной регулярностью, решили всячески отмежеваться от тех, кто по сути и являл собой наиболее яркое доказательство победы идей либерализма. Причем, процесс демонстрации своего «фи» был доведен до пошлости. В ход шли слова и шуточки, уместные в ныне не функционирующей гостинице «Молодость», на этажах которой в иные времена промышляли представительницы во многом конкурирующей с политикой профессии.

Хохотала, и дама, изменившая своим прежним политическим партнерам. Вся эта «Смехопанарама», замечу, просто шокировала южногордцев. Не такими они себе представляли революционеров. Ни тебе Троцкого, ни Бухарина, ни Ленина! Вместо систематического изучения и обсуждения гегелевской диалектики с материалистической точки зрения — хула в адрес геев и лесбиянок с использованием местных идиоматических выражений.

И ладно бы, только это. Решил напомнить о себе человек, претворяющийся политиком и конструктивным оппозиционером, что само по себе рождало ассоциации с кастратом или с официантом в фешенебельном ресторане, по имени Прохиндеев. Он, в отличие от своих менее удачливых коллег по дискуссии, заседал в парламенте южного города. Эта была далеко не первая его ходка, о чем свидетельствовала его наколка. Правда, на сей раз он пробрался к насиженному креслу с боями и через очевидные всем фокусы на избирательных участках. Ясное дело, что теперь Прохиндеев должен был отрабатывать хлеб с маслом.

Он давно наловчился критиковать оппозиционеров-радикалов. Оппозиционер, критикующий оппозиционера — вот оно торжество южногородской демократии! В рамках которой Прохиндеев обрушился на радикалов с обвинениями. Правда, к удивлению южногородцев, он заявил, что в кружке борцов за западные гранты покровительствуют сексуальным меньшинствам. Сей политический муж даже развил свою, с позволения сказать, теорию и высказался в том духе, что среди местных радикалов и либералов есть геи и лесбиянки.

Южногородцы застыли в изумлении. Как им теперь понимать все происходящее? Кто, в свете всего сказанного, все участники полемики? Кроме того, если секс-меньшинства это плохо, то почему среди них есть заслуженные и даже народные артисты южного города? Да, вечер перестал быть томным. Ведь это вам не переписка Энгельса с Каутским — тут все гораздо глубже и познавательнее. И южногородцы все же рады были такому шоу. Дефицит хлеба, как они знали из уроков истории, традиционно компенсировался избытком зрелищ.