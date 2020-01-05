Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к гражданам по поводу алкогольных напитков

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к гражданам по поводу алкогольных напитков, изготовленных кустарным способом.

Как передает Oxu.Az, пресс-секретарь агентства Айсель Фарзиева отметила, что в праздничные дни в Грузии увеличилось число массовых отравлений азербайджанцев суррогатным алкоголем.

«Как сообщают местные СМИ, с 31 декабря по 3 января в больницы (Грузии) было 1 254 обращения, из них 844 связаны с алкогольными отравлениями», — отметила она.

Пресс-секретарь добавила, что в нашей стране также есть недобросовестные производители, которые накануне праздников изготавливают суррогатный алкоголь, пытаясь в целях наживы нанести вред здоровью граждан.

«В связи с этим сотрудники Агентства продбезопасности регулярно в праздничные дни проводили рейды в объектах общественного питания и торговых точках, по соответствующим фактам были приняты необходимые меры. О проведенных рейдах и принятых мерах более подробно будет сообщено в ближайшие дни», — сказала она.

А.Фарзиева также обратилась к гражданам.

«Чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать осторожность. Нужно знать, что употребление дешевых алкогольных напитков может обернуться трагедией для вас и ваших близких. Если вы столкнетесь с мошенниками, которые обманывают вас и окружающих, сообщите об этом в кол-центр агентства «1003».

Кроме того, клиент объекта общепита, покупатель должен обращать внимание на упаковку и информацию, указанную на ней, при необходимости требовать документы, подтверждающие происхождение алкогольного продукта», — сказала А.Фарзиева.