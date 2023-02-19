Адвокат бывшего игрока «Барселоны» Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, рассказал о состоянии бразильского футболиста, который на время расследования находится в тюрьме.

«Он спокоен. Он сказал мне, что спокоен, потому что знает правду», — передает слова Мартеля Mundo Deportivo.

Ранее жена Алвеса Джоана Санс, с которой он находится сейчас в процессе развода, заявила, что игрок не помнит событий ночи, в которую игрок совершил преступление, потому что он был очень пьян.

Алвеса арестовали 20 января. Самому титулованному футболисту мира грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

25 января издание El Periodico сообщило, что экспертиза подтвердила наличие отпечатков пальцев Алвеса в туалете ночного клуба и характерные травмы на теле предполагаемой жертвы. В распоряжении полиции также есть кадры с видеокамеры, на которую сняли показания девушки сразу после случившегося.

Алвеc cтановилcя чемпионом Франции, Иcпании, Италии, а также завоевывал национальные Кубки этих cтран. (gazeta.ru)