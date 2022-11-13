В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре с огромным успехом состоялась премьера спектакля «Любовь.Собак@.Точка.RU», сообщает #.

На сцене блистала народная артистка Азербайджана Александра Никушина — спектакль приурочен к ее юбилею.

Зрители не могли поверить, что актрисе исполнилось 70 лет! Никушина находится в прекрасной форме, что и доказала в очередной раз на сцене, а задору и позитиву всеми любимой артистки позавидует даже 20-летняя актриса!

Вечер был знаменателен еще и тем, что это был спектакль Александра Шаровского, который, как известно, превращает в событие любое действо не сцене. Автором постановки является лауреат премии имени А.П.Чехова, член Гильдии драматургов США и России Леон Агулянский.

Над хореографией также работала Александра Никушина, над музыкальным оформлением трудился заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Художник по декорациям — заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам — заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету — Николай Рудычев.

Напарником Никушеной выступил заслуженный артист Юрий Омельченко. Тандем артистов получился просто великолепным.

По сюжету герои знакомятся и общаются в виртуальном пространстве. При очной встрече пара понимает, что их внешние представления друг о друге были завышены: она не модель, а он – не «качок».

В спектакле все было гармонично — и музыка, и декорации, и спецэффекты, и костюмы, и игра актеров. Внимание зрительного зала было приковано к героям, их чувствам и переживаниям. Артисты потрясающе исполняли свои роли.

«Мы устраиваем торжества для артистов, которые полностью отдали себя сцене. Со стороны жизнь актеров кажется сплошным праздником, увы, это не так. Это тяжелая борьба за выживание, за место под солнцем. Сегодня мы убедились, что у артиста нет возраста, пока он способен на то, что делала на сцене Александра Никушина», — сказал Шаровский после спектакля, поблагодарив всех, кто был задействован в нем.

Никушина призналась, что считает себя счастливым человеком, так как все дни рождения она отмечает на сцене. По ее словам, это самая большая награда для артистки.

«Пока есть сцена — мы живы. Приходите, мы будем жить для вас», — сказала Никушина.