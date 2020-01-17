21 января наблюдательная миссия ПАСЕ прибудет в Азербайджан

В связи с предстоящими в Азербайджане парламентскими выборами в страну прибудет делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом в заявлении Report сказал руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, наблюдательная миссия ПАСЕ прибудет в Азербайджан 21 января.

Визит продлится до 24 января: «В рамках визита представители ПАСЕ проведут встречи с руководством ЦИК, парламента, представителями правящей и оппозиционных партий, представленных в Милли Меджлисе, различных госструктур, членами азербайджанской делегации в ПАСЕ. Цель визита заключается в изучении предвыборной ситуации в стране и оценке процесса со стороны ПАСЕ».