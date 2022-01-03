«Между Арцахом и Арменией будто черная кошка пробежала» — пожалуй, российская пресса не должна бы так писать, потому как между «Арцахом» и Арменией, да и между «Арцахом» и Азербайджаном маячит силуэт именно России.

Да, в ходе Второй Карабахской войне нам помещали поставить окончательную точку на всех разговорах об «Арцахе», потому что именно Россия нуждается в нем – еще долго Москва будет использовать этот фактор в своих геополитических целях.

Поэтому даже опытным политическим аналитикам трудно разобраться в событиях последних месяцев. Официальная Армения, особенно ее премьер-министр Никол Пашинян, выступает с весьма обнадеживающими заявлениями, и в последние дни стало известно, что начало работ в Зангезурском коридоре не такая уж далекая перспектива, уже известно, сколько километров железнодорожной дороги будет построено и сколько средств будет потрачено.

Еще известно, что Никол Пашинян не забыл свои обещания, которые он дал на сочинской и брюссельском саммитах. Но он не совсем независим и самостоятелен в своих решениях, ему сильно мешает не только внутренняя оппозиция, но и т.н. карабахские власти.

Поэтому этот год обещает быть решающим. Нам кажется, что в течение этого года все карты откроются. В первую очередь выяснится позиция России. Москва с одной стороны призывает ускорить работы по согласованию границ между двумя государствами, с другой заявляет, что готова выступать в качестве посредника между Арменией и Турцией. Но в то же время никак не угомонятся ее политические слуги в Армении – Саргсяны и Кочаряны каждый день выступают с новыми заявлениями. То же самое можно говорить и об остатках карабахских сепаратистов. Они изо всех сил стремятся замедлить процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Но из последних процессов стало известно, что даже европейские страны поддерживают устремления Баку и Анкары, в чем мы убедились, наблюдая за брюссельским саммитом – они также призывают к подписанию мирного договора и к ускорению процесса открытия коммуникаций. До этого все думали, что и другие европейские государства будут мутить воду, как Франция, но этого не случилось – Брюссель всего лишь призвал продолжить и углубить процесс и придать ему необратимый характер.

Новый год только-только наступил. Еще не прошло новогоднее настроение. И пока самым главным событием мировой политики остается состоявшийся в самый последний день прошлого года телефонный разговор между американским и российским президентами. Понятно, что еще одной миссией нового года будет налаживание диалога между Россией и США. Конечно, новую «доктрину безопасности» Путина никто не примет, но хотя бы частично и туманно выяснится, что же планируют США в отношении России в будущем? Каковы намерения байденовской администрации в отношении России?

Нам кажется, что заметной оттепели в отношениях не будет, наверное, санкции останутся, отношения останутся как прежде, даже возможно, Вашингтон примет новые санкции против Москвы, потому что Кремль также не намерен в чем-то уступать и изменить свою украинскую политику.

Что касается российского фактора в карабахской плоскости, как было отмечено и прежде, у Москвы нет оснований быть недовольной Баку, потому что последний не подписал договор с ЕС, который так сильно нервирует Кремль. Но перед Брюссельским саммитом Нурсултан Назарбаев призвал начать переговоры с Баку по поводу привлечения его Евразийскому Союзу. Думается, что это не было случайностью. Но «пророчествовать» не будем – время разложит все по местам и покажет, насколько мы были правы…