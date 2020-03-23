17 стран попросили помощи у ЕС из-за коронавируса

17 стран попросили финансовой помощи у Европейского союза из-за пандемии коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«17 стран попросили о финансовой помощи, Иран и Венесуэла среди них», — сказал Боррель.
Он добавил, что ЕС должен помочь в такой ситуации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.