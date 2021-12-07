В Азербайджане выявлено еще 1530 случаев заражения коронавирусом, 1 864 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 598 503 факта заражения коронавирусной инфекцией. 567 385 человек вылечились, 8 004 скончались, число активных больных — 23114 .

За прошедшие сутки проведено 12863 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 621 021 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 35 926 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 4 572, вторую дозу получили 4 617 человек, бустер-дозу получили 26 737 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 739 068, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 103 256, вторую дозу получили 4 597 903 человека, бустер-дозу получили 1 037 909 человек.