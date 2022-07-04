В США 15-летний подросток поймал редкого белого сома, пишет NDTV. По словам рыбаков, заполучить такой экземпляр в свою коллекцию — большая удача.

Эдвардс Тарумианц ловил рыбу на реке в Теннесси, когда достал из воды крупного белого сома. Cвидетелем этого события стал 67-летний Ричард Симмс, который находился с подростком в одной лодке. По словам мужчины, школьнику улыбнулась удача.

«Большинство рыболовов рыбачат всю жизнь и никогда не ловят белого сома. Мне 67 лет, это первый раз, когда я увидел его лично», — признался Ричард.

Как уточнил мужчина, пойманный Эдвардсом сом мог болеть лейциститом — заболевание, поражающее различных животных и характеризующееся общим бледным цветом окраса. Также есть вероятность, что рыба могла быть альбиносом.

После того как подросток сделал памятное фото с уловом, сом был отпущен обратно в реку.