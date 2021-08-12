16 человек пострадали при взрыве хлопка газа в маршрутном такси в Воронеже, сообщает Baza.

13 человек находятся в БСМП №1. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась.

Одна из пострадавших скончалась в больнице. Двоих пострадавших доставили в ожоговый центр.

Всего в момент взрыва в автобусе находились 35 человек

В результате произошедшего автобус ПАЗ полностью сгорел, пожарные ликвидировали возгорание. Подробности произошедшего уточняются.

По данным издания, водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что его транспортное средство работает на дизельном топливе и не было оборудовано газовыми баллонами.