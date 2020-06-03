Facebook заблокировал аккаунты, планировавшие доставить оружие на протесты в США

Facebook заблокировал страницы и аккаунты, связанные с ультраправой группой, участники которых обсуждали доставку оружия на протесты в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление сотрудников компании.
По словам сотрудников, Facebook наблюдал за пользователями, связанными с группой American Guard, где обсуждалась возможность доставки оружия на протесты, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского.
Кроме того, в компании рассказали о блокировке аккаунтов, связанных с крайне правой группой Proud Boys, хотя ее участники не обсуждали оружие.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. (РИА Новости)
| 2020-06-03T10:17:57+04:00 3 июня 2020, 12:08|12345 (Пока оценок нет)
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