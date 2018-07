Японские нефтяные компании могут отказаться от иранской нефти, сообщили СМИ

Нефтяные компании Японии рассматривают вопрос о возможности отказа от закупок иранской нефти, сообщила японская деловая газета «Никкэй» в четверг.

Правительство США в июне направило предупреждения компаниям JXTG Holdings, Inc., Idemitsu Kosan Co., Ltd. и другим с требованием свести к нулю уровень закупок иранской нефти к 4 ноября. В связи с этим крупные японские банки, такие как Mitsubishi UFG и Mizuho направили нефтяным компаниям уведомления о возможности поэтапного приостановления сделок, связанных с иранской нефтью, и приостановкой их финансирования, если не произойдет изменений или продвижения в переговорах между Ираном и США.

Так как сделки идут в долларах, в случае если сами предприятия не могут оплатить их в валюте, банки оплачивают их по поручению компаний. Таким образом, если банки остановят финансирование сделок по иранской нефти, оплата поставок по контрактам столкнется с большими трудностями.

В то же время МИД Японии и министерство экономики начнут параллельные переговоры, целью которых является вывод японских компаний из-под действия санкций США, распространяющихся на сделки по иранской нефти. Тем временем японские нефтяные компании с августа начнут искать замену иранской нефти на рынках Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В четверг, 12 июля, глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что США готовы вводить санкции против стран, которые продолжат закупки нефти у Ирана вопреки позиции Соединенных Штатов.

Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Они в полной мере вступят в силу 4 ноября. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

38 просмотров